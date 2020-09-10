陸股三大指數開高，上證指數開盤報3,282點，漲27點或0.85％；現報3,278點，漲24點或0.74％；深成指開盤報13,001點，漲139點或1.09％；現報13,015點，漲154點或1.2％；創業板開盤報2,551點，漲27點或1.11％。

從盤面上看，金融、水泥股漲逾1％；房地產、有色金屬、化工、煤炭、石油、鋼鐵、電力股靠穩；造船股逆市跌近4％。

(工商 )