陸股開高 深成指漲逾1％ 10:012020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股三大指數開高，上證指數開盤報3,282點，漲27點或0.85％；現報3,278點，漲24點或0.74％；深成指開盤報13,001點，漲139點或1.09％；現報13,015點，漲154點或1.2％；創業板開盤報2,551點，漲27點或1.11％。 從盤面上看，金融、水泥股漲逾1％；房地產、有色金屬、化工、煤炭、石油、鋼鐵、電力股靠穩；造船股逆市跌近4％。 (工商 ) #陸股 #深成指 #上證指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸股開高 深成指漲逾1％ 10:012020/09/10 財經 《港股》科技股回神 恆指開漲0.47％ 10:342020/09/10 財經 《商情》大量賣盤拋售 上海期膠暴跌逾3％ 10:342020/09/10 財經 《商情》買盤進場 支撐LME期銅漲1％ 10:342020/09/10 財經 《日股》美科技股彈高＋機械訂單佳 日經穩定走高 11:252020/09/10 財經 力守29.5 新台幣連5日波動逾2角 04:102020/09/10 財經要聞 政策加持 泛綠能概念股反攻 04:102020/09/10 證券．權證 《期貨》三大期指齊揚 台指期開高71點 09:092020/09/10 財經 科技股反彈 道瓊上漲439點 那指創4月底來最大升幅 05:082020/09/10 財經 台股震盪 22家庫藏股上膛 04:102020/09/10 證券．權證 財經熱門新聞 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 即時 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 財經 員工評比分數近滿分 永慶房屋獲「亞洲最佳企業雇主獎」 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。