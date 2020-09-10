好壞消息參半，周三美國原油期貨反彈逾3%；儘管石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，針對減產協議的執行率高達97%，幫助支撐了油價，但據美國石油協會(API)所公布的最新數據顯示，截至9月4日當周，美國原油庫存意外增加近300萬桶，與分析師原先預期的減少140萬桶有所差距。

分析師表示，本周二大量恐慌賣壓的釋放，使得今日油市出現反彈；然而全球經濟前景的不確定性和航空燃料需求的疲軟，是阻礙國際原油市場復甦的主要原因。因此在原油需求不甚明朗的情況下，限縮了油市上漲動能。其中美國原油漲幅3.5%，倫敦原油漲幅2.5%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲1.29美元，報每桶38.05美元；10月熱燃油漲0.03美元，報每加侖1.11美元；10月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.12美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲1.01美元，報每桶40.79美元。(商品行情網)

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