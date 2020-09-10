效力印地安人隊的台灣選手張育成分享喜訊，老婆綾綾在懷胎十月後平安生下兒子Winston，讓張育成相當開心，雖然目前與妻兒分隔台美兩地，不過仍能看出張育成當上新手爸興奮的樣子，也不忘向老婆說聲，「辛苦妳了！」

張育成相當喜歡小孩，在老婆懷孕期間常常分享照片、喜訊，張育成先前受訪時曾提到，近幾年闖蕩大聯盟，老婆綾綾的陪伴是他最大的支柱，綾綾不僅陪伴他走過復健、治療傷勢，還在需要時刻擔任隨身翻譯，在張育成首次登上大聯盟時，綾綾也曾分享這一路走來的心情，兩人感情如膠似漆，今年也迎來愛的結晶。

張育成在臉書分享兒子照片，「我們最期待的Winston終於來到這個世界了，感謝主讓Winston平安出來，老婆辛苦妳了，雖然沒有辦法在妳身邊陪妳，但妳是我們世界上最強的媽媽，等我回去陪妳們多多唷！最愛妳們的爸爸。」

綾綾懷孕都在台灣待產，張育成前3個月、後3個月都無法陪伴在側，不過幸運的是中間3個月剛好遇到肺炎疫情而返台，有機會陪伴孕妻，本月月初綾綾剖腹產誕下健康的兒子，張育成轉換身分成為新手爸。

(中時 )