不少民眾透過實名制購買到加利口罩，陸續到藥局退換。（圖／摘自口罩現貨資訊專區臉書）

加利科技遭爆以大陸製原料混充實名制口罩，事情爆發後，加利昨（9）日起開放民眾退貨。日前國民黨針對此事進行民意調查，詢問此事民進黨會讓誰負責，投票結果出爐，絕大多數的民眾都認為是口罩業者。

昨（9）日台北市政府法務局消保官、新北市政府消保官，前往加利新北八里廠了解首日受理「非實名制」口罩退款情形。截至昨下午2點，加利回收286盒17片，共計退款7萬1585元。

國民黨數位黨部APP本月1日上線，並針對口罩混充大陸原料一事進行民調，「政府『配售口罩』遭爆料摻混『大陸製』，民進黨會找誰負責？」投票9月7日晚間截止。

投票結果顯示，有高達84.90%的民眾認為「口罩業者」該負責，16.28%投給「大陸代工」，「檢舉民眾」佔6.64%。官員的部分，6.12%的人投給衛福部長陳時中、總統蔡英文5.08%、行政院長蘇貞昌4.69%、經濟部長王美花3.39%。

另外，對於政府配售口罩摻混大陸製「誰該負責？」民調結果指出，58.1%的人投給衛福部長陳時中，其次為行政院長蘇貞昌37.38%，總統蔡英文35.01%、口罩業者13.53%、經濟部長王美花12.69%、大陸代工廠1.95%、舉報民眾0.56%。

加利新北市八里廠（新北市八里區下罟子福德新村9 號），9月9日起至10月8日開放現場退貨（10月1日至10月4日除外），時間為周一至周五上午8:30至12:00；下午1:00至5:00，周六上午8:30至12:00。

國民黨針對口罩混充大陸原料進行2項民意調查。（圖／摘自國民黨數位黨部APP）

(中時新聞網)