阿努諾比、諾曼鮑爾以及羅瑞三人聯手在2OT當中建功，幫助衛冕軍暴龍125以122驚險擊敗塞爾提克，將系列賽扳成3比3平手，雙方將在後天進行最後第七場殊死戰。

正規賽兩隊在最後2分鐘都沒有建樹，98戰成平手。第一次延長賽，傑倫布朗在最後16.5秒兩罰俱中，塞爾提克106追平比數。

第二次延長賽，史馬特飆進三分球，綠衫軍超前，阿努諾比回敬三分彈，暴龍逆轉比數，諾曼鮑爾完成「三分打」，羅瑞中距離跳投得手，暴龍領先4分，塔圖三分線外破網，塞爾提克還有一線生機，諾曼鮑爾在最後5秒穩穩罰進兩球，暴龍最終以3分之差險勝。

羅瑞賽後氣喘吁吁的接受訪問，「不論是正規賽或是第一次延長賽出現多少次失誤，幸好我們還是贏得最後勝利，感謝隊友們沒有放棄，我們還有第七場硬仗要打。」

羅瑞說的沒錯，暴龍在正規賽原本就能夠帶走勝利，但羅瑞自己發生失誤，最後一擊席亞卡失手，還有第一次延長諾曼鮑爾最後18.9秒拿球硬幹，都險些釀成大禍，好在塞爾提克也沒能把握住贏球契機，暴龍才能得以延續生機。

馬克蓋索只打了16分鐘就陷入5次犯規麻煩，暴龍戰力拉緊報，兩次延長賽打完所有人都幾乎虛脫，羅瑞33分、8籃板、6助攻，范維利特21分、9籃板、7助攻，諾曼鮑爾23分，席亞卡12分、8籃板、6助攻，伊巴卡13分。

沒能終結整個系列賽，讓整個賽況出現變化的塞爾提克，傑倫布朗31分、16籃板，塔圖29分、14籃板、9助攻，史馬特繳出23分、11籃板、10助攻的大三元成績單，蒂斯18分、7籃板。

兩隊都有4名球員拚戰超過50分鐘，雙方只有1天休息時間，關鍵第七戰就看球員的體能恢復狀況，對於較為年輕的塞爾提克或許是利多消息吧！

(中時 )