7月間在台北圓山花博公園舉辦的動漫展中，出現一名假Coser女，沒穿內褲、掀裙子露「黑森林」給人拍照，引發軒然大波。事後該名女子身分被查出，是一名休學中的李姓女大生，遭警通知到案後辯稱，習慣不穿內褲出門，只給攝影師男友拍攝，無意給他人拍。但台北地檢署調查後認定她裸露觸犯公然猥褻罪，今（10日）依法將她提起公訴。

台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」，7月5日在花博公園舉辦，出現一名假Coser亂入，沒穿內褲、掀裙子露黑森林給人拍照，照片在網路瘋傳，遭人報警檢舉。

該女子事後被查出是一名李姓科大女大生，校方也迅速出面回應，表示這名學生已休學一年半，校方表示對此事感到遺憾和抱歉，將以校規處理該名學生，相關涉法行為則由警政司法機關調查偵辦。

台北市警中山分局接到民眾及主辦單位報案後，通知李女到案說明。李女與當天拍「黑森林照」的攝影師、也是她男友的駱男一同到案，李女向警方表示自己習慣不穿內褲出門，當時只是給攝影師男友拍攝，無意讓別人拍照，辯稱其他攝影師是刻意蹲低才會拍到畫面。

李女行為引發網友群起圍剿，但她在臉書火速回覆網友：「我就是在做自己，沒有什麼好道歉的。這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個沒出角的人露一下，會發生什麼事，C圈有多亂。」。

此回覆一出更是引起網友撻伐，紛紛留言抨擊「這不是在做自己」、「這已經不是女權主義的問題了，好好穿內褲吧」、「妳的社會實驗結果就是警方要約談、民眾各種酸、主辦要告、學校要辦」、「沒看過用自己的未來來弄社會實驗的」。

(中時新聞網)