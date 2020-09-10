7月間在台北圓山花博公園舉辦的動漫展中，出現一名假Coser女，沒穿內褲、掀裙子露「黑森林」給人拍照，引發軒然大波。事後該名女子身分被查出，是一名休學中的李姓女大生，遭警通知到案後辯稱，習慣不穿內褲出門，只給攝影師男友拍攝，無意給他人拍。但台北地檢署調查後認定她裸露觸犯公然猥褻罪，今（10日）依法將她提起公訴。
台灣動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」，7月5日在花博公園舉辦，出現一名假Coser亂入，沒穿內褲、掀裙子露黑森林給人拍照，照片在網路瘋傳，遭人報警檢舉。
該女子事後被查出是一名李姓科大女大生，校方也迅速出面回應，表示這名學生已休學一年半，校方表示對此事感到遺憾和抱歉，將以校規處理該名學生，相關涉法行為則由警政司法機關調查偵辦。
台北市警中山分局接到民眾及主辦單位報案後，通知李女到案說明。李女與當天拍「黑森林照」的攝影師、也是她男友的駱男一同到案，李女向警方表示自己習慣不穿內褲出門，當時只是給攝影師男友拍攝，無意讓別人拍照，辯稱其他攝影師是刻意蹲低才會拍到畫面。
李女行為引發網友群起圍剿，但她在臉書火速回覆網友：「我就是在做自己，沒有什麼好道歉的。這是個臨時起意的社會實驗，看看我這個沒出角的人露一下，會發生什麼事，C圈有多亂。」。
此回覆一出更是引起網友撻伐，紛紛留言抨擊「這不是在做自己」、「這已經不是女權主義的問題了，好好穿內褲吧」、「妳的社會實驗結果就是警方要約談、民眾各種酸、主辦要告、學校要辦」、「沒看過用自己的未來來弄社會實驗的」。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。