截至9月8日24時，中國大陸本土病例已經連續24天零新增。世衛組織專家表示，中國大陸成功控制住疫情，值得慶賀。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友表示，「在中國的環境當中現在是沒有新冠病毒的」，民眾在十一長假可放心出遊。

大陸臨近「十一」長假，很多民眾關心假期出遊是否安全？吳尊友9日晚間接受央視《新聞1＋1》訪問時表示，「從新冠肺炎防控角度來看，國慶節到各地去旅遊應該沒有什麼特別限制和需要警惕的。」

吳尊友說，「在中國的環境當中現在是沒有新冠病毒的，所以旅行方面沒有什麼特別的疫情風險提示。需要注意的是，由於國慶節人多，旅行安全還是要給予高度重視。」

此外，吳尊友還表示，現在中國大陸境內存在病毒的地方主要在幾方面：1.在隔離的病人當中或住院的病人當中；2.在實驗室裡。「所以說復學也好、復工復產也好，在社會層面是不可能感染新冠病毒的。」

吳尊友表示，每天隨著國際航線到中國大陸境內的旅客當中，還會陸續發現十幾例、幾十例的輸入病例，由於對於輸入病例的管理是一個封閉的閉環，不會流向社會，所以對國內居民來說不會有多大影響。

(中時 )