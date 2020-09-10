鑄件大廠永冠-KY拜風電能源類訂單殷切，8月出貨噸數、合併營收均創同期新高，但出貨、合併營收未能如原先預期超越7月，主因是8月部分鑄件裝船但尚未離港，無法認列所致。永冠今(10)日參加證交所與寬量國際主辦線上法說會，說明營運展望。

永冠自結8月合併噸數17,208噸，比7月減少1.67％、較去年同期成長11.59％；8月合併營收達7.96億元，比7月微幅衰退0.73％，較去年同期增長7.48％，雙雙改寫同期新高。前8月合併營收48.65億元，比去年同期跌幅縮減至1.08％。

永冠指出，歐美及中國大陸風電客戶需求維持較高水準，帶動8月份出貨量。9月風電客戶訂單持續維持較高水位，注塑機及產業機械鑄件訂單還在低檔。永冠來自風電能源類鑄件滿載，可減抵產業機械及注塑機訂單受新冠肺炎疫情影響而下滑部分，9月出貨量超過1.7萬噸以上，第三季出貨、獲利及營收可望超越第二季。

永冠斥資新台幣52.2億元，在台中港區租地建新廠，8月18日舉行動土儀式，預計2022年第二季正式量產，年產能8萬～10萬噸，生產10MW以上大型離岸鑄件為主，供應台灣、歐美及亞洲市場。

永冠表示，永冠為籌措興建台中港區新廠所需的資金，日前辦15億元無擔保可轉換公司債，反應熱絡，總計募集15.53億餘元，已於9月3日以永冠三掛牌交易。近期再辦500萬股現金增資，預計可募集5億元，訂9月28日為現金增資認股基準日。

(工商 )