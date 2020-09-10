人民幣兌美元中間價報6.8331，較上日6.8423，升值92個基點或0.13％。

此外，人民銀行今日將進行人民幣1,400億元7天期逆回購操作。今日有1,200億元的逆回購到期，據此計算，單日淨投放200億元，為連續第4日淨投放，期間累計淨投放達2,400億元。

(工商 )