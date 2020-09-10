人民幣中間價升值92基點 10:162020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價報6.8331，較上日6.8423，升值92個基點或0.13％。 此外，人民銀行今日將進行人民幣1,400億元7天期逆回購操作。今日有1,200億元的逆回購到期，據此計算，單日淨投放200億元，為連續第4日淨投放，期間累計淨投放達2,400億元。 (工商 ) #淨投放 #基點 #升值 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 億萬房產集團8月營收 創新高 04:102020/09/10 產業．科技 陸面板價格回溫 彩電業跟漲 04:102020/09/10 焦點新聞 《汽車股》客戶工作天數減少 廣華8月營收低迷 08:012020/09/10 財經 熱門股－世紀鋼 法人挺量價齊揚 04:102020/09/10 證券．權證 百勝中國 今在港二次上市 04:102020/09/10 全球財經 《商情》需求強勁 芝加哥大豆連12揚 10:342020/09/10 財經 陸彩電業進軍高端市場 路線迥異 04:102020/09/10 焦點新聞 《商情》美元轉跌 紐約棉花低點反彈 10:342020/09/10 財經 華為禁令15日生效 PwC：台廠供應鏈別踩雷 04:102020/09/10 金融．稅務 陸港觀盤－中國經濟回升 惟美大選不確定性仍存 04:102020/09/10 全球財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 即時 宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料 - 財經要聞 - 工商時報 又有國家隊老鼠屎！豪品進口陸製變裝MIT - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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