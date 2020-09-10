身為液晶之父的夏普10日宣布推出業界最大120吋8K液晶顯示器，新款8K液晶顯示器將於9月下旬在日、台同步開賣，期望以120吋大螢幕和8K超高清解析度具有壓倒性的表現力，徹底改變專業顯示器的使用場景。

夏普今日發布120吋8K顯示器，這款號稱業界最大的120吋8K液晶顯示器，具有超大螢幕寬2,657.2mm，高1,494.7mm，主打從近看細緻紋理質感到風景遠端的景深都可真實一一呈現在消費者眼前，如臨現場。

夏普指出，隨著液晶電視「AQUOS 8K」開發所孕育出的影像處理技術，Full HD或4K解析度的內容影像，在8K解析度螢幕下，也可順暢播放，且可精細清晰呈現。此款新機支援HDMI 2.1規格，僅需一條傳輸線即可連接輸出8K 60P / 4K 120P影像的設備，此外，也可支援常規8K影像以4條HDMI2.0傳輸方式。

因兼顧高畫質體驗，夏普這款120吋8K液晶顯示器將主打商用市場，可用在商店、陳列等商業設施、辦公室設計藍圖和設計審視，此外，也可以透過大螢幕觀賞，讓消費者確認大型產品（例如汽車，房屋和家具）的詳細資訊和商品全貌，或是用來展示繪畫和雕塑等藝術品，運用大螢幕呈現更多藝術品細節表現。

(工商 )