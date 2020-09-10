臉書粉絲專頁「聲量看政治」貼出美豬和丁允恭的聲量圖。(取自新文易數)

總統府前發言人丁允恭遭爆出渣男醜聞，不僅劈腿還逼人墮胎，引發各界議論。高雄市議員邱于軒直言，丁允恭是渣男，在高雄已不算新聞，此事確竟蓋過瘦肉精、健保醫材極端值的討論，她大酸執政黨「犧牲丁允恭來轉移焦點」。臉書粉絲專頁「聲量看政治」也貼出聲量圖，讓網友看完不禁表示「台灣人的悲歌，超喜歡腥羶話題」。

丁允恭遭爆2014年至2017年間，雖已訂婚，但仍劈腿多女、逼女記者墮胎，甚至上班時間在局長室與她發生性關係。對此，邱于軒表示，丁允恭出任高市新聞局長時，任內沒有豐功偉業，但地方上常聽聞丁允恭豔名遠播，「在記者之間流連忘返」，非常出名。邱于軒更諷刺「厲害了，這個黨」、「犧牲一個丁來轉移新聞焦點」、「瘦肉精和健保醫材極端值的新聞已經被這個帶過了」。

對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」在臉書貼出聲勢圖，並表示昨天所有政論節目已棄美豬議題，改談丁允恭，「你們懂的」。

網友則回文表示「台灣人的悲歌，超喜歡腥羶話題的」、「腥羶色，無法擋」、「大家比起食安果然還是比較關心桃色新聞」、「美豬過關了」、「公眾議題都打不起來，去打這個私德問題是能幹嘛？超廢」、「可憐國民黨沒有政策論述，只會用泛道德、社會觀感不佳打DPP，自己黨內渣男沒有比別人少吧 」、「一個國家的人民如果只愛看人家這種下半身的事，代表這個國家太安逸，安逸到很無聊只好關心人家的下半身了」、「Dpp應該覺得好險美豬議題過去了」。

(中時新聞網)