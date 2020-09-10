港股10日開高過百點，恒指開高116點，報24,584點；國企指數開高63點，報9,791點。

個股方面，百勝中國首次上市，公司股價開盤報410港元，較412港元的招股價跌2港元。

騰訊開高2％，報514港元。

美團開高3.4％，報240港元。

阿里開高1.4％，報266.8港元。

小米開高1.8％，報22.5港元。

農夫山泉獲納入恒生綜合指數，今早開高5.4％，報35港元。

(工商 )

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