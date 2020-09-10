恒指開高116點 ATMX開高 10:162020/09/10 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股10日開高過百點，恒指開高116點，報24,584點；國企指數開高63點，報9,791點。 個股方面，百勝中國首次上市，公司股價開盤報410港元，較412港元的招股價跌2港元。 騰訊開高2％，報514港元。 美團開高3.4％，報240港元。 阿里開高1.4％，報266.8港元。 小米開高1.8％，報22.5港元。 農夫山泉獲納入恒生綜合指數，今早開高5.4％，報35港元。 (工商 ) #港元 #恒指 #ATMX #日開 #高過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 Lucid電動車Air明年開賣 劍指特斯拉Model S 17:452020/09/10 財經 陸快遞業低開高走 業務量已超500億件 14:322020/09/10 兩岸 百勝中國 今在港二次上市 04:102020/09/10 全球財經 《港股》開高走跌 恆指創逾兩個月新低 16:482020/09/10 財經 美國撤銷逾千名大陸研究員簽證 指具有「安全風險」 10:342020/09/10 兩岸 《日股》美科技股彈高＋機械訂單佳 日經穩定走高 11:252020/09/10 財經 大士爺祭放水燈 邀好兄弟上岸吃普度 03:532020/09/10 寶島 台積控盤 集團股作帳 台股登高12691 14:052020/09/10 財經 《期貨》三大期指齊揚 台指期開高71點 09:092020/09/10 財經 藍酸丁允恭醜聞 蓋過美豬議題 04:102020/09/10 政治要聞 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 散戶追捧！抽到1張現賺19萬 亞洲藏壽司盤中股價翻漲1.4倍 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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