台灣哪個城市最優秀？出產最多名人？近日有網友在PTT發文詢問「台灣最地靈人傑的城市是哪一個？」沒想到網友答案幾乎一面倒，意外曝光台南市名人超多。

原PO在PTT以「台灣最地靈人傑的城市是哪一個？還有原因是什麼？」為題表示，因為想去朝聖看看，所以想知道答案。PO文一出馬上引起網友熱烈討論，大多數網友一致認為台南市最地靈人傑。

網友紛紛留言回應，意外曝光原來台南出超多名人，包括棒球界名人王建民、陳金鋒、郭泓志；政壇名人有連戰、陳水扁；藝能界有李安、吳宗憲、林志玲、周子瑜。

以演藝圈來說，還有網友列舉雙北有周杰倫、蔡依林、大小S、楊丞琳；新竹有Hebe、陳喬恩；台中有黃品源；高雄有A-Lin、黃小琥；台東有張惠妹；澎湖有彭于晏；此外，還有人直指應該是旗山，因為產出最多中研院院士。雖然台灣北、中、南各城市各有所長，不過由於台南市名人「密度最高」因此勝出。

(中時新聞網)