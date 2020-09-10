據《路透社》與《法新社》等外媒報導指出，美國國務院發言人奧特加斯在當地時間週三（9日）表示，依照美國總統川普5月29日發布的公告，美國已註銷超過1000名大陸籍人士的簽證。這些人被美國視為會帶來國安風險的學生或是研究員。

奧特加斯表示，被註銷簽證比例僅佔赴美唸書與從事研究的大陸人士的極小部分，並強調美國仍然歡迎其他有合法身份赴美就讀、研究的大陸人士。

美國國土安全部的代理部長沃夫（Chad Wolf）曾表示，為防止大陸軍方有關係的人士竊取敏感的研究資料，美國才決定採取這項措施。並重申大陸長期在美國進行不正當的商業行為，且意圖透過商業間諜竊取研究機密。

不久前曾有部分在美就讀大學的陸籍學生表示自己收到美國駐陸使館或領事館的電子郵件，表示他們的學生簽證被取消了。其中，將近50名持學生簽證的陸籍人士表示，他們收到的公告指出，如果他們想飛往美國，必須重新申請簽證。

除美國外，也有其他國家針對大陸做出相關制裁手段。澳洲媒體9日報導稱，澳洲聯邦警察和情報機構正針對2位在當地的陸籍媒體人以及2名陸籍學者進行調查；其中受查的2名學者，被指控涉嫌對澳洲國家安全構成風險，被註銷澳洲簽證。

(中時 )