44歲日本男星伊勢谷友介，日前涉毒遭日本警方逮捕，消息曝光後震驚演藝圈，沒想到更多私生活遭陸續爆料，先是軟禁女友逼迫呼麻，接著又被指出有數不清的「砲友」，而且「玩得相當開」，與多年來的形象相差甚遠。

根據《東京體育報》報導，伊勢谷友介曾和廣末涼子、長澤雅美等女星傳過緋聞，不過8年前曾與一位知名寫真女星交往，當時在家中栽種大麻的伊勢谷友，竟然將對方軟禁在家中還逼迫一起呼麻，嚇得該名女星趁空檔逃走，才得以順利脫困，此外《日本體育報》更指出，伊勢谷友介私生活相當淫亂，不僅有無數名砲友，更被踢爆「在床上玩的很主動」，甚至還會找專業砲友，主要是一般人無法滿足需求。

伊勢谷友介被捕後，演出的日劇《未滿警察》因為他染毒，導致原訂在影音平台上線決定喊卡，此外接下來演出電影版《神劍闖江湖》，原本因疫情延到明年上映，如今又傳出吸毒重創形象，恐怕會影響電影宣傳。

伊勢谷可說是演藝圈才子，以服裝模特兒入行的他，畢業於東京藝術大學美術學部設計學科，曾於紐約大學短期進修，因為積極推廣資源回收利用，還成立公司推出環保商品。

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(中時新聞網)