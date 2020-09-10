專業絕緣材料大廠鉅橡企業（8074）8月合併營收1億元，較去年同期減少9.5％，累計1-8月合併營收7.9億元，年減率4.8％。

鉅橡表示，受限於疫情影響，公司墊板及電木板的出貨量減少，8月合併營收1億元較上月減少，惟整體市場需求減少趨緩，累計1-8月合併營收7.9億元，年減率4.8％。

根據TPCA（台灣電路板協會）表示，今年上半年台商兩岸PCB產值達新台幣2,981億元，年增率3.4％，雖全球受到疫情影響，但受惠遠距離、宅經濟商機，NB、平板等消費性電子需求增溫，下半年將隨著美系5G手機陸續上市，預估PCB全年產值可望微幅成長。

鉅橡指出，5G趨勢不變，高階PCB需求將持續成長，以期推升公司出貨量成長，加上公司產品多元布局，跨足室內建材領域，並持續深耕各大通路市場，整體而言，今年受到疫情干擾，仍謹慎評估疫情對電子產業的影響，但中長期將受惠5G商機，公司產品多元布局成果，營運穩健成長。

(工商 )