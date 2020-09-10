台灣微軟宣布，次世代遊戲主機Xbox Series X和Xbox Series S將於11月10日上市，正式揭開次世代遊戲的序幕。Xbox也公開與美商藝電（EA）的合作，將把 EA 最火紅的遊戲帶到Xbox Game Pass Ultimate 和 Xbox Game Pass for PC。

無論玩家期待的是最頂級的遊戲主機體驗，還是偏好更輕巧的數位版次世代全數位主機，甚至是希望以訂閱制（月付）的方式來取代一次性的遊戲購買，Xbox帶來的最新消息，讓玩家能夠一窺各式加入次世代遊戲體驗的方案。

具備最高效能的主機Xbox Series X，以及有史以來最輕量、且具備次世代主機速度及效能的全數位主機Xbox Series S，台灣將會在11月10日與全球同步上市，並於9月22日同步開放預購。

兩種版本的次世代主機售價分別為新台幣9,480元（Xbox Series S）以及新台幣15,380元（Xbox Series X）。

Xbox Game Pass Ultimate以及Xbox Game Pass for PC將於2020年的假期更新，兩者的會員將免費享有EA Play會員。也就是說，Ultimate會員將能夠在 Xbox One、Xbox Series X、Xbox Series S，和搭載 Windows 10的電腦裝置上暢玩EA Play，Xbox Game Pass for PC的會員也能夠在Windows 10上取得EA Play。

EA 成長策略資深副總裁Mike Blank表示，將EA Play帶給Xbox Game Pass會員，實現了我們將玩家與他們最喜愛的遊戲以及遊戲同好做連結，並且隨時隨地遊玩的願景。為Xbox社群提供了五年的EA Play訂閱制服務之後，我們非常高興能夠將雙方會員方案整合，讓Xbox社群得以同時享有Xbox Game Pass及EA Play的服務。

Xbox次世代主機台灣將與全球同步預購上市。自9月 22日起開放預購，消費者可洽巴哈姆特-巴哈商城、Game 休閒館、momo 購物網、PChome線上購物、地下街軟體世界等Xbox授權經銷商預購。

(工商 )