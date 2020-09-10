全球最大的風險管理公司-怡安（Aon）發表了2020年的全球風險地圖表示，新型冠狀病毒大流行很可能會改變地緣政治格局，並繼續對經濟和政府施加巨大壓力，怡安集團表示，今年陸續有新保單條款將原本「不保」事項變為「可保」範圍，因應企業需求。

怡安與The Risk Advisory Group和Continuum Economics合作，製定了2020年風險地圖，今年的報告特別分析了新冠肺炎疫情全球大流行對地域政治影響以及帶來的風險。怡安（Aon）的報告發現，五分之三的成熟國家可能在2020年面臨罷工和內亂，而新冠疫情大流行將加劇這些風險。

怡安表示，大多數大公司雖擁有廣大的承保範圍的保單，包括罷工，暴動和其他民事騷擾（SRCC）。然而，這些保單有許多除外條款，並排除了政治動盪而造成的損失。為了應對這些迅速發展的風險，企業正量身定制的解決方案，這些特殊的保單不僅可以涵蓋政治動盪而造成的損失，還可以涵蓋由於不可抗力（如拒絕出入）而導致的財務損失。

國內產險積極研究並陸續推出新保單條款供企業和民眾投保。以富邦產險為例，富邦產表示，針對過去「不保」但後來增加條款可以承保範圍，以傳染病為疾病類別，在產險醫療險保障範圍皆有承保；因應新冠肺炎疫情影響，富邦產險特別放寬定額給付住院醫療保險商品之法定傳染病等待期的規定，不受原本等待期30天的限制。

(工商 )