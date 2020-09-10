刑事局近期偵破假車禍詐領理賠金案，據指出，此一詐騙集團是跟7家保險公司投保高價進口車的車險，被詐保金額逾2200萬元。產險業者表示，每年幾乎都會遇到類似詐保案件，雖無法完全杜絕，然各產險已提高警覺，尤其對於高價車且斷保突然要求要投保車體險都會拒絕投保。

近日被破獲的詐保案件，產險公司指出，這是2017年發生的案件，當時約有7家產險公司中部分公司發現發生不尋常車禍理賠案件，才將案件通報金融法制暨犯罪防制中心。約有7家產險公司理賠金額逾2200萬元，理賠金額以富邦產、新安東京海上產險最多。

富邦產險被詢問該案情況，富邦產險表示，由於此案仍在偵辦中，尚不宜對外透露案件資訊。然而產險公司如收到高風險的理賠申請時，會蒐集保單相關資訊通報金融法制暨犯罪防制中心，由犯防中心彙整保險同業案件進行進一步查核，以釐清案件是否有詐保疑慮。

國泰產險也表示，該公司車險承保條件之審核，係依據保單條款及個別車輛之肇事紀錄，予以綜和評估及定價，讓需要車險的民眾能得到最適合的保障。另外，該公司也建檔管理或建立數據模型，提醒理賠人員，以防範相關事件。不僅如此，當保險公司遇到有可疑案件時，也均會通報犯防及司法機關，以杜絕不肖份子之僥倖心理。未來亦將會持續落實承審條件，不讓不法分子有機可乘。

產險公司表示，為了防止被不法分子詐保，產險公司對於年份高的高價車且斷保，突然要來加保車體險者，都會採人工核保方式加強核保。

部份「受詐保」的產險公司也指出，由於該案發生至今已2至3年，產險公司早就警覺，因這類案件都發生在高價車種的中古車，所以會對高價中古車核保會做更嚴密的審查，必要時會拒保，即使各產險公司都有車險的網路投保，但這類型車子勢必得透過人工核保。

(工商 )