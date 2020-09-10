AI（人工智能）已成為企業重視的產品服務，同時也是未來影響人類生活最鉅的趨勢，富邦投信投資策略師徐翊達表示，上週四起美股雖受漲多的科技股帶頭回檔，大幅下挫，然而著眼於長期產業趨勢與展望，AI科技產業仍是值得投資人長期投資的領域，若擔憂短期風險，採取定期定額方式布局AI概念的多重資產型基金，是現行比較建議的方式。

據美國商業雜誌富比士（Forbes）指出，目前約有23％的企業已將人工智能應用於處理和產品服務，至2022年，這個數字將增加80~90%。MarketingCharts亦已對全球中有千人以上員工的222間企業做調查（不分產業），約有80%一致認為在未來數年，AI在12個影響用戶體驗的最鉅的趨勢中居冠，遠超過如語音界面、自動化、物聯網等其他趨勢項目。

徐翊達進一步分析，國際數據調研公司IDC表示，預計今年全球人工智能（AI）市場的收入將較2019年增長約12.3%。儘管由於新冠肺炎疫情大流行，今年AI的增長速度有所放緩，但市場對AI的投資恢復速度很快，2020年整體AI市場可能會看到1,565億美元的收入。目前軟體技術的收入在AI整體市場中佔了約80％。在今年底前，其收入有望達到1,204億美元。

而硬體方面，今年的收入則可能達到134億美元，同比增長10.3％，雖較去年33.4%顯著下降，但預計硬體部分在2021年將恢復強勁增長，同比增長可望達35.5％。據Insights.Daffodilsw調查表示，在AI所衍生的分類項中，又以圖像識別、演算法交易，以及效率數據為收益最佳的類別。

相關產業方面，徐翊達指出，市場認為未來半導體成長動能仍來自5G及HPC（高效能運算）。其中5G部分預期2021年基地台建置量上看80-120萬座外，伴隨而來的5G核心網路建置（包括SWITCH、伺服器、路由器及光模塊、光收發模組等）開始啟動，以及高速傳輸需求，加上5G手機已開始生產，其背後帶動的整個供應鏈生態，如被動元件、射頻元件、高階晶片、高乘載電池等都邁入高規格，另外加上中國三大電信商釋出補貼政策，帶動終端需求，5G及上述相關概念股皆大有可為。此外，目前國外晶片業者紛紛搶攻協同計算，布局高速互連介面，並已漸成產業生態系，高效能運算產業前景看俏。

徐翊達表示，美國總統大選在即，短期難免有漲多修正或震盪整理機會；惟市場預期未來美國政府可能實行更多財政政策以改善美國經濟成長表現，為股市提供支撐，中長期而言，隨著未來疫情可能趨於緩和，美國經濟成長可望持續改善，且金融市場資金流動性無虞，搭配美國政府與央行財政政策與貨幣政策效果，美國股市仍有上漲空間，若有拉回整理仍是買點。富邦投信旗下的富邦AI智能新趨勢多重資產型基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券）持續看好半導體及如IC設計、光通訊及網路設備等相關產業前景。

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