新台幣兌美元匯價周四早盤以來最低為29.510元，最高為29.265元，一度大幅升值2.65角。目前迄上午十點整新台幣兌美元暫報29.280元，仍然勁揚2.5角。

週四開盤價為29.510元，也是今天早盤以來的最低價。

台股加權指數開盤到上午10點01分為12,691.96，漲83.38點，漲幅0.66％，成交886.59億元。

(工商 )