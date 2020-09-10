桃園市福利支出連年被審計處點名改善，尤其三節與重陽敬老金冠全國，也支出最多，桃園市長鄭文燦10日在議會宣布，明年老人三節獎金從2500元降為2000元，且將跟健保一樣排富，重陽禮金則維持2000元不變。

議員黃景熙10日質詢時表示，桃園市長鄭文燦上任後滿意度連年攀升，近年更是穩坐五星市長，隨著建設增加、桃園轉大人，施政滿意度跟市民幸福指數呈正比，但台北卻很明顯呈反比，市長滿意度低、但市民仍感覺幸福，他認為就是中央對地方不公，虧待桃園。

桃園的人均補助款居全台倒數第二、僅1萬1640元。(蔡依珍攝)

黃景熙直言，桃園市的統籌分配稅款及一般性補助款（總補助款）居6都之末，若以人口計算，桃園的人均補助款居全台倒數第二、僅1萬1640元，總統小英故鄉屏東達2萬8230元、彰化也有1萬9040元、台北也有2萬30元，但桃園創稅能力佳，根本是「懲罰模範生」，對桃園人非常不公，強調只要能爭取到合理待遇，根本不用砍三節與重陽敬老金，鼓勵鄭文燦「更上層樓」，用桃園經驗經營全國。

「桃園應該得到合理待遇！」鄭文燦表示，桃園一般補助款排全台第17名、只拿48億元，非常不合理，尤其桃園總補助款遠低於第五名的台南，5年足足少了500億元，較台北更少了1000億，未來還會持續擴大，一定要力拼爭取，會密集跟行政院、主計總處盡力溝通。

但鄭文燦也坦言，非法定社福連年被檢討，以實施23年的「老年市民三節禮金」為例，升格後從每節2000元提高到2500元，從他上任每年14億，隨老年人口增加逐年攀升，今年已達23億元，明年很快破30億元，若非法定社福持續增加，其他補助就會減少，宣布三節獎金將恢復到升格前的每節2000元。

春節、端午節、中秋節三節獎金從每人每年7500元減為6000元，且有排富條款，限定綜合所得稅率未達20％家戶的銀髮長輩，重陽每人2000元、99歲以上每人2萬元則維持不變，力拼明年三節加重陽預算縮減到17億元。

財政局長歐美鐶也不諱言對桃園不公，開源節流很重要，各局處也努力爭取各部會的計畫型補助，近年也都有增加，但經常性福利支出確實有檢討空間，深知黃景熙最支持老人福利，但無限成長下去確實蠻嚴重。

(中時 )