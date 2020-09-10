蔡英文總統今天出席三軍士官新生聯合開學典禮，要求參謀總長黃曙光領導三軍士官督導長，進行整體規劃，落實黑鷹事故殉職的總士官長韓正宏改革理念，並近期內提報。她保證一定會是大家最強的後盾，一起克服所有困難。

今天的典禮中也同步舉行視覺雕塑落成儀式，雕塑以士官階級為核心，象徵士官一步一階踏實向前，最高處是韓正宏的側臉剪影。

蔡英文致詞時表示，她很高興再度以中華民國三軍統帥的身分，跟大家分享喜悅。今天的榮耀傳承日，她和各位陸海空軍專校的同學們，共同站在這裡，舉行開學典禮，除了告訴大家三軍一體，聯合作戰的重要性，更代表對士官弟兄姊妹們的重視。

她說，她上任以來，就常去探視國軍官兵，常常看到班長和士兵一起操演的身影。士官，在協助軍官順利達成戰訓任務的過程中，扮演重要的角色。士官們常駐同一單位，掌握部隊勤務，和基層士兵共同生活，一起執行任務。更因為對地方的了解，讓營內部隊和營外社區，有良性的互動。

蔡英文強調，士官不僅是軍官和士兵之間的橋梁，更要促進軍民之間的合作，為全民國防打下鞏固的基礎。在校區裡，也有以士官階級為核心的雕塑，除了象徵士官一步一階踏實向前，在最高處的地方，也有著韓正宏總士官長的臉部側影，代表我們對韓總士官長的紀念。

她說，韓正宏是士官的典範，從基層士官開始，經歷過連、營、旅、軍團及司令部的磨練，到擔任總士官長一職。他的付出不僅受到國軍的認同，也因為他的努力，國軍士官制度的精進正要推動。像是去年開始的榮耀傳承日，或者是今年通過的士官長專業加給，這些都是韓正宏所做的貢獻。

然而，才開始推動精進士官制度的第一步，韓正宏就因公殉職。因此，她要期許士官們，都能以韓總士官長為榜樣，傳承他對士官的期許和要求，那就是「素質高、戰力強、守紀律、有信念」的優質士官團隊。

她也提醒，韓正宏對於優質士官團隊，所做的期許和要求，代表的是未來士官的使命，也是士官未來的願景，「各位一定要牢記，並傳承韓總士官長的努力」。

她期許部長督導參謀總長，請參謀總長領導三軍士官督導長，進行整體規劃，落實韓總士官長的改革理念，近期內提報。

她保證，國軍守護國家，「我一定會是大家最強的後盾」，士官是國軍的基幹，我一定會和各位站在一起，克服所有困難，讓你們當前的選擇和未來的努力，成就出值得驕傲的士官」。

她也感謝熱血的年輕人，加入保家衛國的行列，為國軍注入新血。「我們一起努力，發展並傳承士官的榮耀」。

(中時 )