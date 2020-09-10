看準台灣即將邁入超高齡社會，長期照護需求與日俱增，智慧照護系統減輕照護人力負擔已為市場主流趨勢。合盈光電集團旗下子公司－合錦光電將投資1億元進駐中科園區，積極開發非接觸式智慧監測照護系統，提供人性化的醫療產品，將可有效解決長期照護人力不足問題。

合錦光電母公司-合盈光電在車載鏡頭鑽研許多技術，也擁有多項專利。透過母公司專利授權，合錦光電將研發動態視覺傳感技術，開發非清晰影像動作識別系統，在保護受照護者的隱私權前提下，仍可清楚辨識其行為狀態，例如揮手、翻身、起身、下床等。

此外，合錦光電也將運用毫米波感測及遠紅外線偵測技術，取得受照護者的呼吸、心跳、體溫等生理資訊，讓照護者可即時掌握受照護者的內、外在生理特徵，作為健康追蹤診療的參考；合錦光電將透過把監測資訊連結傳輸至遠端平台，以達到遠距照護的效果。

有別於市場現有接觸式或穿戴式測量裝置，合錦光電開發的產品採非接觸式偵測，可避免受照護者的不適感，或設備、線材脫落導致偵測失效。2020年爆發新冠肺炎疫情，讓各國重新思考遠距醫療及照護的重要性，遠距醫療能讓醫療行為突破區域限制，可以提高病患的診治黃金期，也更有效運用醫療資源。

政府積極推動生物及醫療科技產業，加強數位醫療整合運用，聚焦精準健康產業發展，而「精準健康產業」包含診斷、治療、智慧醫療、照護與精準預防五面向，合錦光電產品屬智慧照護範疇，可緩解偏鄉地區或照護中心人力不足的問題，減少就診不易或未能及時發現異常而造成醫療延誤的損失。

中科管理局表示，合錦光電進駐中科園區後，新產品將再結合資通訊、光學影像辨識技術，廣泛應用於醫療及健康照護領域，未來將成為政府推動精準健康戰略產業的新生力軍。

(工商 )