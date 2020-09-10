中小面板需求增 彩晶營收亮眼股價標漲停 10:302020/09/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彩晶（6116）8月營收亮眼，10日開盤跳空大漲，隨即亮燈漲停，來到9.69元，寫下兩年來高點。 中小尺寸面板第三季需求回溫，手機面板、車載面板拉貨都成長，價格也調漲，面板廠營運表現好轉。彩晶自結8月合併營收約為19.07億元，較前一個月增加約29.2％，較去年同期增加約46.1％。8月份中小尺寸面板出貨量為7,738萬片，較7月份增加72.5％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量23萬片，較7月增加165.7％。 (工商 ) #彩晶 #面板需求 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 漲價效應明顯 面板雙虎8月豐收 04:102020/09/10 財經要聞 遠距商機需求活絡 製造業營收Q2反轉季增 10:552020/09/10 財經 興富發8月營收大躍進2.34倍 股價維持小漲紅盤 10:552020/09/10 財經 節日助攻 東森購物8月營收亮眼 04:102020/09/10 證券．權證 陸面板價格回溫 彩電業跟漲 04:102020/09/10 焦點新聞 乾杯父親節商機發威 8月營收月增15.22％ 改寫同期次高 16:132020/09/10 財經 權證星光大道－中國信託證券 燿華 營收衝股價強彈 04:102020/09/10 證券．權證 熱門股－元晶獲利亮眼 量價齊揚 04:102020/09/10 證券．權證 《光電股》多晶矽價格急漲 達能8月營收月增逾6成 16:482020/09/10 財經 疫情趨緩高階載板需求增 由田8月營收創歷年同期新高 16:502020/09/10 財經 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 散戶追捧！抽到1張現賺19萬 亞洲藏壽司盤中股價翻漲1.4倍 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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