彩晶（6116）8月營收亮眼，10日開盤跳空大漲，隨即亮燈漲停，來到9.69元，寫下兩年來高點。

中小尺寸面板第三季需求回溫，手機面板、車載面板拉貨都成長，價格也調漲，面板廠營運表現好轉。彩晶自結8月合併營收約為19.07億元，較前一個月增加約29.2％，較去年同期增加約46.1％。8月份中小尺寸面板出貨量為7,738萬片，較7月份增加72.5％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量23萬片，較7月增加165.7％。

(工商 )