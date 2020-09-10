美國國務院發言人周三（9日）表示，截至9月8日，美方已經撤銷了1000多名大陸公民的簽證，以暫停被視為具有「安全風險」的學生和研究人員從大陸入境。 同日美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）稱，美國會停止向某些大陸研究生和研究人員發出簽證，以免他們竊取敏感的研究資料。

據報導，美國國務院發言人稱，撤銷大陸公民簽證的行動是基於5月29日美國總川普宣布的一項公告，以回應大陸實施香港國安法。不過報道指，該發言人強調「不合格的高風險研究生和研究學者」僅是「一小部分」。

較早時，沃爾夫在華府演說時重申美方對大陸的指控，批評大陸採取不公平的商業行徑、從事工業間諜活動，包括企圖竊取新冠肺炎病毒的研究成果等；又指大陸濫用學生簽證，從美國的學術界取得利益。沃爾夫說：「我們不會向與大陸軍方融合戰略有關的某些中國研究生與研究人員發簽證，以免他們竊取、繼而盜用敏感研究資料。」

沃爾夫還說，美國亦會阻止強制勞動所生產的貨物進入美國市場，要求大陸尊重每個人與生俱來的尊嚴。美國指控大陸涉嫌勞役新疆回教徒，而美國海關據報已擬好禁令，限制新疆的棉花和蕃茄產品進口，只待正式公佈，沃爾夫的說法相信與此有關。

(中時 )