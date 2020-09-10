交通部匡列前瞻2.0預算項目中，軌道建設原編列4241億元，遭國發會腰斬剩下1903億元，大刪超過2000億元，幅度逾5成。行政院長蘇貞昌則是表示，凡是行政院核定的建設，一毛錢都不會少。對此，台北市議員游淑慧則怒批，「軌道建設為何會乾坤大挪移，轉眼成空？」

對於前瞻2.0軌道建設經費腰斬，蘇貞昌表示「請大家放心」，強調「凡是行政院核定的建設，一毛錢都不會少」。他說，這些預算是要編在前瞻，或編在一般年度預算，或是編在哪，端視建設的進度，行政院會按照進度編列預算。

而交通部長林佳龍也解釋，沒有政策轉彎，國家重要軌道建設計劃與預算沒有改變，只是編列方式，因應特別預算的編列有期程，過去四年列入前瞻軌道建設的都會持續，新增的就放在年度公共預算編列，只是預算編列的調整，並沒有任何一項先前在推動的重要軌道建設有改變。

但是游淑慧則是認為，換句話說，「那些口頭承諾的，以後再說」、「那些未完成核定的計畫，以後再看心情了」，再次展現神級的詐騙語法，其實軌道建設計畫原本就存在許多問題，包括財務的黑洞、後續營運的可行性，然而對蘇貞昌院長來說，更大的問題可能在於「沒時間等了」。

游淑慧以台北捷運的經驗為例，一個捷運計畫從提出到可行性評估、綜合規劃評估、行政院核定和環評通過，最後都市計畫變更到開工，大約需要八到十年以上，其中民生汐止線從2013年開始規劃，至今全案中央的相關審議程序尚未完成，更不要說 招標案動工，「請問蘇貞昌能當行政院長的時間還有多久？一年或三年？不論多久，這些軌道建設預算要在他任內花錢、給錢、動工、剪綵的可能性微乎其微。既然自己花不掉，何必為他人作嫁？」

游淑慧直言，「要知道幾千億的錢，作什麼項目、標案工程標給誰、誰得標，這些都牽動政壇難以想像的利潤和利益，『等不及要花』、『我來花、我來分』，或許才是前瞻2.0棄程序冗長的軌道建設的原因。」

另外，根據《聯合報》報導，國民黨立委洪孟楷則是認為，前瞻經費應依各縣市人口比合理分配，才符合政府預算舉債意義。

(中時新聞網)