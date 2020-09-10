鹹香酥脆的培根是許多人的愛！營養師高敏敏在臉書透露，曾有患者愛吃培根，每天都一定要吃，最後竟罹高血脂。她表示，培根根本不是一般的肉，是加工食品！它不是優質蛋白質，脂肪組成猶如油脂，雖很好吃，但天天吃恐對身體有害。不少網友看了直呼，不敢吃了！

營養師高敏敏在臉書分析「早餐店各種蛋餅的熱量」並透露曾遇過一位培根控的患者來進行營養諮詢，該患者提到自己每天必吃各種培根類早餐，像是培根蛋餅，結果就默默變成高血脂的慢性病患者。

高敏敏表示，「培根不是肉！」更不是優質蛋白質，且培根的脂肪組成堪比是油脂，不要期盼培根和肉類一樣營養，另培根是經化學加工製成的，因此被歸類為加工調理食品，吃多恐對身體有害。

高敏敏也呼籲大家，肉鬆、火腿和培根等都屬於加工產物，建議大家在選擇食物的時候，可以優先選「原型食物」，例如買早餐的時候，可以先看看有沒有蔬菜蛋、鮪魚蛋的吐司或蛋餅。而貼文曝光後，也引起網友討論，「好可怕！不敢吃了」、「我早餐跟中餐都吃培根蛋」、「難怪越來越胖」、「太驚人了」。

另根據世衛組織（WHO）的官網資料，培根被列為一級致癌物。研究指出，全球癌症死亡病例之中，有將近4萬個案例是死於攝取加工肉品，若每天食用50公克的加工肉品（於是2條培根），罹患大腸癌的風險會增加18%。

(中時新聞網)