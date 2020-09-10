三星電子和SK海力士近日已對美國商務部提出正式文件和申請特許，以便對華為能繼續供貨記憶體。然而根據美國政府目前氛圍和業內人士分析，特許通過的可能性相當低，因此兩公司仍尋求其他替代買家，以降低華為停供帶來的業務衝擊。

根據半導體業界和南韓政府方面於周三表示，三星電子和SK海力士已經對美商務部正式提出申請，南韓一高階政府官員指出，無論這些申請是否能通過，這些公司在美國9月15日開始制裁前，已提出必要的措施。

兩公司目前仍未收獲美商務部的回覆。據BusinessKorea報導，美光在上個月也提出同樣申請要求。但據了解，美商務部不太可能通過這樣的特許，因為其必須對三家公司採取相同作法。

據了解，三星電子和SK海力士正在尋求替代方式，希望增加對三星電子、蘋果、Oppo和Vivo的供貨，這些手機公司亦為美制裁下的獲益公司。對三星而言，亦可寄望於自家智慧型手機和5G裝置的成長，來抵銷制裁的負面因素。因為記憶體為一通用商品，華為的減少需求，其他公司將馬上遞補上。

(時報資訊)