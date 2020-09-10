微軟周三宣布Xbox Series X與Xbox Series S新款遊戲主機將於9月22日開放預購，並於11月10日正式開賣。

高階版Xbox Series X單機售價為499美元，入門款Xbox Series S定價為299美元。微軟亦為兩款新產品提供可分24期的付款方案，Xbox Series S每個月的付款金額為24.99美元，Xbox Series X只要月付34.99美元。

選擇分期付款方案的消費者亦可免費使用Xbox Game Pass Ultimate與EA Play遊戲平台，Xbox或PC可下載或串流超過100款遊戲。此外，該方案亦納入微軟新的行動串流服務，可以從雲端串流到Android手機。如果不使用分期付款方案，就必須另外支付月費9.99美元起跳的Game Pass訂閱方案。

微軟Xbox Series X新一代遊戲主機的效能是目前Xbox One X的4倍，Series X採用超微8核心的Zen 2處理器。索尼新款遊戲機PS5也採用同款處理器，不過Xbox Series X採用更好的顯卡。Xbox Series S的體積不到Series X的一半，也沒有內建光碟機，因此所有遊戲都必須利用下載或串流方式取得。

(時報資訊)