周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨攀升至兩年多的最高價，且連12揚，由於中國的強大需求以及對中西部部分地區農作物凍害的擔憂，進一步支撐大豆期價走揚，小麥期貨收盤漲跌不一，而玉米期貨在區間振盪中走低。

美國農業部確認連四日向中國銷售大豆，大豆價格因此堅挺，分析師預計美國農業部將在周五發布的月度報告，恐下調2020/21年度美國大豆產量的預估，另外，北達科他州和明尼蘇達州北部周三的凍結溫度可能損害作物。

玉米維持在區間內振盪，雖分析師預計政府將下調對2020/21年度美國玉米產量和期末庫存的預測，但庫存量仍將相對充裕 ；小麥期貨盤整，受加拿大、澳洲和俄羅斯都將比去年豐收的影響。

終場9月玉米收跌1美分，報350美分，9月大豆漲6.75美分，報979.75美分，9月小麥漲0.75美分，報534美分，9月黃豆油跌0.36美分，報33.21美分，9月黃豆粉漲3.7美元，報310.9美元。(商品行情網)

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