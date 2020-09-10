1.聯電(2303)：Q3營收可望創新高，昨三大法人轉買超18192張，加上昨夜ADR大漲6.15%，盤初人氣不墜，續漲近2%。

2.台積電(2330)：昨夜ADR上漲2.69%，加上蘋果股價強彈，今早股價漲至432.5元，一舉收復5日線、月線。

3.官田鋼(2017)：8月合併營收年增19.15%，昨外資回頭買超，今早挾量強漲逾4%。

4.新至陞(3679)：8月營收年增48.25%，外資連兩日買超，今早爆量急拉漲停。

5.華通(2313)：8月營收創今年來新高，法人看好Q3可望逐月成長，今早放量強彈逾5%，股價躍過5日線、摸到季線。

6.瀚荃(8103)：躋身Space X供應商，業績旺至明年，不理外資連日賣超，今早股價彈升逾6%。

7.晶技(3042)：8月營收創新高，投信連兩日買超相挺，今早股價漲逾3.5%。

8.雷科(6207)：8月營收年增4.74%，外資偏多，今開盤1小時即爆出2千餘張成交量，股價急拉漲停。

9.海韻電(6203)：8月營收年增77.42%，外資連兩日擴大買超，今早噴量大漲近8%，一舉拿下全數短均。

10.瑞智(4532)：8月營收年增32.97%，全年銷售量拚新高，早盤漲逾4%。

11.台玻(1802)：陸玻璃價揚，8月營收創2年半新高，早盤漲逾5%，5日線失而復得。

12.科風(3043)：政策激勵泛綠能概念股大漲，早盤拉出第9根漲停。

13.宏碁(2353)：加入Chromebook產業鏈＋運用AI加速新冠疫苗開發，早盤放量一度漲逾3%、改寫前高。

14.華碩(2357)：Q3出貨上看兩位數，早盤漲逾3%，收復短均及月線。

15.光洋科(1785)：8月營收年增12.11%，三大法人昨回補2880張，早盤挾量漲逾4%。

16.新光金(2888)：8月獲利年增54%，早盤帶量漲逾2%，領漲金融股。

17.彩晶(6116)：漲價效應明顯，8月營收月增近2成，晨盤急攻鎖漲停，成交量放大至逾22萬張。

18.智邦(2345)：列外資今年買超前三強，早盤放量強彈5%，重返5日線。

19.嘉裕(1417)：轉型首戰告捷，勇奪海空軍服21億大單，股價連拉兩根漲停慶賀，來到相對高檔區。

20.群創(3481)：8月營收雙升，寫近22個月單月高點，晨盤彈升3%，站穩五日線。。

21.華夏(1305)：多頭發動快攻，晨盤火速攻頂，登上近半年高。

22.晶電(2448)：與隆達結合案獲公平會核准，早盤勁揚4%，收復40元及月季線。

23.世芯-KY(3661)：8月營收6.85億元，寫歷史次高，早盤反彈半根停板，有守半年線。

(時報資訊)