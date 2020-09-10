和大(1536)8月合併營收為4.21億元，雖然年減18.71％，但月增14.29％，已經連續4個月維持月成長，成長趨勢不變，累計1～8月合併營收為29.74億元，年減25.82％。今年深受全球新冠肺炎疫情嚴重衝擊及歐美等國封城封廠停工影響，和大整體營收不如預期，隨著歐美疫情漸漸平穩，各國逐步恢復經濟活動，8月營收相較上半年已漸漸回溫，單月營收重回4億元以上規模，已達過往8成左右的產能。和大在美系電動車及B客戶開始回補拉貨提升帶動下，業績將逐月回穩，第3季將可恢復正常供貨水準，重回成長力道。

今年歐美汽車大廠受到新冠肺炎疫情影響，傳統燃油車銷量降低，但所幸綠能電動車需求在各國政策鼓勵下逆勢成長，因此和大為超前部署2021年全球電動車大廠產能需求能量，嘉義三廠預計明年初建廠完成啟用投產。另外，未來更將於嘉義廠區籌設全台第一間齒輪博物館及齒輪研究所，藉以回顧和大將近60年齒輪工藝的歷程，展現和大在齒輪製造領域站穩世界領導舞台的具體表現。和大指出，今年已走過最艱辛的上半年，隨著第3季起電動車客戶報復性訂單來襲，樂觀看待公司未來營收將逐月回升水準。

(時報資訊)