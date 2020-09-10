聯發科(2454)產品持續朝向全方面發展，除智慧機5G SoC外，在非手機產品也頻頻出招，宣布與廣達(2382)、宏碁(2353)共同組成Chromebook產業鏈超前布署，啟動「台灣教育數位轉型」計畫，抓準這波因為疫情帶動的Chromebook需求大好，聯發科今年下半年、明年也會再推出Chromebook處理器，在效能上持續精進，今聯發科股價開高震盪，漲幅在1%~1.5%，收復600元大關、5日線。

其實聯發科早在2015年就切入Chromebook市場，但本次和廣達、宏碁的合作卻是首次大規模的商業應用，主要就是在這波新冠肺炎下，Chromebook受到教育市場青睞，市場需求大幅攀升，聯發科也看好整體Chromebook今年和明年的成長是數以倍計。

新冠肺炎肆虐，遠端教學盛行，Chromebook因其特性，授課端方便操控，故深受教育需求青睞，這波需求目前看來不僅會到年底，更會一路延伸到明年，長線也將成為聯發科另一股成長動能。

聯發科預計今年年底將再推出Chromebook處理器8192，預計將是7奈米，明年上半年更將會有台積電(2330)晶圓支持的6奈米的Chromebook處理器8195，產品線再持續延伸廣度。

(時報資訊)