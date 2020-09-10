亞系外資對廣達(2382)出具最新投資建議，並給予「表現優於大盤」評等，目標價88元。廣達最新8月營收仍維持千億的高水位，達1060億元，年增15%，且當月NB出貨達630萬台再創歷史新高，廣達是全球Chromebook的主要組裝廠，在疫情啟動數位學習趨勢下，廣達NB成長動能強勁，以8月出貨的630萬台NB來看，月增13%，年增更高達110%。

外資指出，廣達8月NB出貨創新高，WFH和LFH仍是主要動能，前一次NB出貨創歷史新高是在2011年的3月，當時是570萬台，睽違9年，廣達NB單月出貨再現高峰。法人認為該終端需求會延續至Q4，Q3的NB出貨要達成2位數的季增長則是毫無懸念。

公司認為，目前Chromebook的零件缺貨情況比預期嚴重，所以Q4沒有訂單問題，只有缺貨疑慮。

至於雲端伺服器業務，雖然Q3超大型伺服器訂單調整存在不確定性，但廣達分散客戶策略得宜，應該可以降低此一風險。

(時報資訊)