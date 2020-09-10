美股消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數較前一周上升2.9%，扭轉前一周的跌2%。30年期固定抵押貸款利率為3.07%，略低於前一周的3.08%。

2.美國公布7月職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，經季調後7月職缺較6月增加61.7萬個，為661.8萬個，超出市場預期的600萬個。7月職缺率為4.5%，高於6月的4.2%。7月辭職人數為294.9萬人，辭職率為2.1%。

3.受美元回軟提振，周三紐約12月期金收漲11.7美元或0.6%，為每盎司1954.9美元。

4.市場對原油需求前景的擔憂緩解，周三油價反彈，並創下3個月來最大單日漲幅。終場紐約期油大漲1.29美元或3.5%，為每桶38.05美元，創下6月5日來最大單日漲幅。倫敦布蘭特期油收漲1.01美元或2.5%，為每桶40.79美元，收復40美元大關。

(時報資訊)