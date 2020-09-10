正值美陸雙邊齟齬加深之際，美國國務院發言人宣布，基於5月29日總統川普公告要對美國國家安全造成威脅的陸生以及研究人員暫發簽證，美國於8日已撤銷超過1千名陸研究生簽證；美國國土安全部代理部長沃爾夫9日表示，此決定是為了秘免讓特定陸研究生與研究人員竊取敏感研究。

據路透社與美媒《CNBC》報導，沃爾夫（Chad Wolf）先前曾表示，為了避免研究遭竊以及接觸敏感性研究，華府將禁止部分與「軍民融合策略」相關的陸研究生以及陸籍研究人員申請簽證。他當時一再強調，美方正起訴陸方不公平的商業行為以及竊取產業機密，包括嘗試竊取新冠病毒研究，並控訴陸生想藉由美學術機構達成此一目的。

美國國務院發言人也表示，國務院至8日止已撤銷超過1千份以上陸籍申請簽證，並指出根據5月的總統公告，他們並不符合申請美簽的資格。發言人表示，這些不符合申請資格的「高風險」陸籍研究生與陸及研究人員，只是所有赴美陸生與研究人員的一小部分，美國仍持續歡迎符合規定的陸生與研究人員。

雖然受到新冠大流行影響返鄉，至今仍有36萬陸籍學生在美就讀，並替美國大學帶來相當可觀的收入。不過，大陸已於6月表明堅決反對美方限制陸生赴美就讀的決定，並呼籲華府在促進互惠交流與了解上付出更多。

(中時新聞網)