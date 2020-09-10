前總統府發言人丁允恭遭前女友Ｙ女爆料，擔任高雄新聞局長時，明明已訂婚，卻劈腿包含她在內的4名女子，還在局長辦公室內發生性行為，Ｙ女更三度懷孕墮胎。對此，民進黨新北市議員何博文直言，丁允恭沒有好好處理私領域問題，真的會對民進黨造成影響。

《鏡週刊》昨報導，丁允恭在擔任高雄市政府新聞局長期間，與一名電視台女記者交往，期間不僅逼對方墮胎，甚至還在辦公室桌上發生性行為，引發譁然。

對此，丁允恭發聲明表示，有關週刊報導，儘管內容未盡傳實，但個人確有行為違反社會期待之處，造成同仁、長官以及各界困擾。對此他深感歉意，即日請辭總統府發言人一職，並已向總統報告並獲允准。

資深媒體人陳敏鳳在政論節目《辣新聞》上表示，Y女爆料太明確了，她把拍的照片和那個對話統統登出來，這就變成很大的緋聞。但是她要提醒民進黨，如果民進黨一直出這種無關緊要的小事，會對民進黨長期累積的政績和滿意度受到一些衝擊，所以總統府在處理人事案時，也要把所有的人稍微過濾一下，然後好好的挑個人選才是。

同台的何博元也認為，丁允恭私領域的感情問題真的沒有處理好，導致爆料不斷，且其身分又是總統府發言人，確實會影響到民進黨。所以他強調，特別是要擔任政府要職的公眾人物，更要注意自身的私領域才是。

(中時新聞網)