工研院估計，2025年銀髮消費市經濟規模將達到3.6兆元，為佈局橘世代銀商機，國衛院、華人熟齡生活產業協會、高齡產業創新發展協會10日簽署合作備忘錄，並將於9月17日至9月18日攜手舉辦「2020橘世代銀未來產業高峰會」，聯手開拓熟齡銀髮市場。

國衛院表示，期許此合作備忘錄，能將國衛院在研究方面的充沛能量結合兩協會的豐富產業經驗，合力推動台灣銀髮產業聚落的發展；也期許這次的合作案能成為台灣銀髮產業的公私合作典範，並且藉此拋磚引玉，吸引更多國內外資源投入，加速台灣銀髮產業發展。

國家發展委員會預估2025年台灣高齡人口將跨越20％超高齡社會門檻，今年台灣人口年齡中位數推估為42.8歲，並將在2034年超過50歲，亦即全國人口約有一半為50歲以上的中高齡族群。

因受高齡化所帶來的衝擊，企業面臨的是勞動市場進一步萎縮，消費市場版塊移動的局面，新一代的熟齡族，具有一定的教育水準、經濟穩定、科技接受程度高並且重視生活品質，根據世界衛生組織推估，2025年全球銀髮產業市場將達到1,122兆元，是21世紀最具有潛力的產業之一，而台灣的銀髮消費市場，據工研院估計，2025年經濟規模也將達到新台幣3.6兆元，是產業不容小覷的一大商機。

為提升高齡產業的競爭力，提高產品市場化的成功率，國衛院、華人熟齡生活產業協會、高齡產業創新發展協會10日簽署合作備忘錄，並將於9月17日至9月18日攜手舉辦「2020橘世代銀未來產業高峰會」，共同為高齡社會做足準備。

此次三方合作內容除了推動銀髮健康產業發展、共同研究銀髮相關計畫外，也將從身心靈各面向議題來探討高齡長照，舉辦銀髮產業相關主題研討會或其他會議。

此外，預定於9月17日及18日舉辦的「2020橘世代銀未來產業高峰會」，將有8組創新團隊參與熟齡生活提案，並集結16位高齡產業金牌顧問團隊給予指導：8組優質企業進行產品發表。

(工商 )