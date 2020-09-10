全球最大包裹快遞公司優比速（UPS）9日（周三）宣布將招募逾10萬臨時員工，以因應即將來臨的年底假期旺季。

UPS規劃募集的人數與去年旺季時的增聘人數相當，預料今年購物高峰季節將延長，從10月一直到明年1月，比去年再多一個月。

零售商為了假期買氣摩拳擦掌，活動開跑時間比過去都早，包括Target、Best Buy和Kohl’s都將年底假期促銷提前最早到10月初。

聯邦快遞（FedEx）日前也宣布，計劃增聘最高7萬名季節性臨時工。

(工商 )