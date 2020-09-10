因應假期旺季 UPS擬招募逾10萬臨時員工 10:402020/09/10 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大包裹快遞公司優比速（UPS）9日（周三）宣布將招募逾10萬臨時員工，以因應即將來臨的年底假期旺季。 UPS規劃募集的人數與去年旺季時的增聘人數相當，預料今年購物高峰季節將延長，從10月一直到明年1月，比去年再多一個月。 零售商為了假期買氣摩拳擦掌，活動開跑時間比過去都早，包括Target、Best Buy和Kohl’s都將年底假期促銷提前最早到10月初。 聯邦快遞（FedEx）日前也宣布，計劃增聘最高7萬名季節性臨時工。 (工商 ) #UPS #假期 #旺季 #臨時員 #增聘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 瑞儀挑戰連3年賺一個股本 04:102020/09/09 證券．權證 保險金溢付逾千萬 台銀人壽漏通報 挨罰120萬 04:102020/09/10 金融．稅務 億萬房產集團8月營收 創新高 04:102020/09/10 產業．科技 《生醫股》泰福將辦現增發行新股4.7萬張 董事長由趙宇天新任 08:012020/09/10 財經 客戶增單 力山業績拉長紅 04:102020/09/10 證券．權證 《興櫃股》上洋8月營收年增逾7成 9月動能仍強 09:432020/09/10 財經 聯電、旺宏震盪攻堅 權證熱絡 04:102020/09/10 證券．權證 17日舉行理監事會 央行擬加碼中小企業專案貸款 04:102020/09/10 財經要聞 百勝中國 今在港二次上市 04:102020/09/10 全球財經 信保紓困貸款 延長期限至年底 04:102020/09/10 投資理財 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 看華為倒下 陸半導體輸在哪？專家曝最大敗因 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 即時 宏碁陳俊聖：遠端設備需求旺… 筆電零組件大缺料 - 財經要聞 - 工商時報 又有國家隊老鼠屎！豪品進口陸製變裝MIT - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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