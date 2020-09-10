戶政系統大當機 內政部：先以人工收件 10:402020/09/10 工商 彭媁琳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部戶政系統10日上午大當機，內政部表示，本次發生系統異常主因是系統存檔主機故障，導致系統無法正常運作；目前已啟動另一台主機支援，讓系統先能回復運作。 內政部強調，在系統修復期間，為避免影響民眾權益，已請戶所改以人工方式先行收件，造成民眾的不便，表示歉意，並請民眾見諒。 (工商 ) #系統 #內政部 #收件 #戶政系統 #大當機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內政部戶政系統全台大當機 目前改以人工收件 10:112020/09/10 政治 華為放大招 推全新系統鴻蒙2.0 15:432020/09/10 財經 網家AI大數據選品見效 8月營收寫歷年同期新高 17:422020/09/10 財經 蘇花改變雙線 消防過不了 04:102020/09/10 地方新聞 《電腦設備》宜鼎布局多元無人應用 16:482020/09/10 財經 新世生技 引領水處理技術領域 04:102020/09/10 投資理財 明基能源 幫世界先進年省2千萬 04:102020/09/10 產業．科技 不怕找嘸充電站！PRIUS PHV兼具純電與油電優點 08:552020/09/10 財經 全面升級 TSS 2.0，Toyota Prius／Prius PHV 2021年式 114.9 萬／125.9 萬低調發表 09:382020/09/10 汽車情報-汽車新聞 日本諾獎得主本庶祐大破財 遭法院課處7億日元稅款 17:342020/09/10 國際 財經熱門新聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 籲北京按「核選項」報復美追殺陸晶片業？ 專家澄清改口 - 財經 抽到現賺12萬！唯一只賣豪華車 汎德永業10月上市 - 財經 散戶追捧！抽到1張現賺19萬 亞洲藏壽司盤中股價翻漲1.4倍 - 財經 台股又爆第9次「神買點」 散戶有接掉下的禮物？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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