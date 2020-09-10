內政部戶政系統10日上午大當機，內政部表示，本次發生系統異常主因是系統存檔主機故障，導致系統無法正常運作；目前已啟動另一台主機支援，讓系統先能回復運作。

內政部強調，在系統修復期間，為避免影響民眾權益，已請戶所改以人工方式先行收件，造成民眾的不便，表示歉意，並請民眾見諒。

(工商 )