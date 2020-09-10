面對國際化浪潮，提升國民英語力、打造台灣成為雙語國家，是當前重要議題。學童英語程度呈現M型化分布，在偏鄉地區更形顯著。玉山銀行與敦煌書局為提升偏鄉學童英語力，共同發起「英語手牽手計畫」，邀集老師至新竹縣、雲林縣、嘉義縣及台南市的偏鄉小學進行課後英語輔導，自2019年起累計開設61班，共1,049位學童參加課程，一起為營造更好的英語學習環境而努力。

玉山銀行董事長黃男州表示，雙語教育是國家重要政策之一，也是代表國際競爭力的關鍵指標。玉山在訪視學校期間，聽到許多校長及老師反應偏鄉學童因英語學習經驗不佳，無法引起學童興趣，導致缺乏學習動機或排斥英文；加上長期英語教師人數不足、偏鄉家庭無力支應額外補習費等問題，讓英語力的城鄉差距持續擴大。

黃男州也說，很高興與長期致力英語教育的敦煌書局共同合作，除了提供免費英語教材，更協助募集專業且充滿熱忱的教師人力，讓孩子利用課後時間從學習自然發音開始，在遊戲中認識單字、句型及簡單會話，幫助學童建立自信心，培養良好基礎以面對未來的英語挑戰。

敦煌書局董事長陳文良表示，在學習資源供給不均的社會，許多孩子因家庭及環境等因素，缺乏學習資源及機會。很榮幸能和玉山銀行合作，為偏遠地區小學的英語教育盡一份心力，透過英語手牽手計畫，在Caves Connect敦煌英語教學資源互動平台招募充滿熱忱的英文老師，讓孩子擁有額外加強基礎英語的機會，為孩子們開啟通往世界的大門，體現敦煌書局一直以來希望為台灣英語教育努力的初衷，期盼參與課程的所有孩子們能對英語學習有更多的啟發，並能帶著熱愛語言的心持續學習與成長。

玉山銀行重視人才培育，長期投入閱讀推動及偏鄉學童教育，「玉山黃金種子計畫」迄今已在全國打造155所玉山圖書館，捐贈近30萬本圖書，超過9萬名國小學童受益。自2010年起與台灣閱讀文化基金會合作「愛的書庫」及「數位書箱」計畫，透過新書補充及數位載具的運用，將更多好書及新知帶進偏鄉。玉山將持續結合更多合作夥伴的力量、志工的投入及教育專家的參與，為偏鄉小學打造優質且多元的學習環境，讓學童可以適性發展、快樂學習，為台灣創造更美好的未來。

(中時 )