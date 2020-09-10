網傳蔡政府部長級會議吃一個便當7000元，行政院長蘇貞昌日前參訪TTA台灣科技新創基地時，忍不住脫口而出，什麼地方有7000元的便當？他也想吃吃看，不過，蘇揆表示，網路傳言不能破壞人家形象，若有觸法政府也會嚴辦。刑事局循線掌握涉嫌散布訊息的一名廖姓男子，已此案移送管轄分局裁處。

警方指出，網路上「轉傳...這是小英政府 開部長級會議 中午吃的便當-山珍海味」、還說便當是台北市仁愛路某手工台菜餐廳的山海珍寶盒三層便當，一份有17樣菜色，可供4-6人吃，一份訂價8880，特價6980，即一人吃得花費1745。

還在文中宣稱，此超豪華餐廳為米其林一星，蔡政府花錢不手軟，以前連戰時代開會吃便當一個便當500元就被罵得臭頭，那蔡政府呢?」。讓8日行政院長蘇貞昌接受媒體採訪時對此相當憤怒。

蘇貞昌在受訪時強調「這個假消息不知道從何而來，反正台灣是自由開放的社會，大家要有創意可以，但不能有假消息，更不能觸犯、破壞人家的形象。政府對於假消息如果有觸法，我們也會嚴辦」。

刑事局循線掌握涉嫌散布不實訊息的廖姓男子，廖男坦承散佈影片，也已先行下架，最後刑事局依照社維法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」移送管轄分局裁處。

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(中時新聞網)