今年4月21日台北市中山區的銅鑼灣書店」及負責人林榮基突遭人潑紅漆，警方追查後，逮捕鄭啟龍、曾士峰與曾士晟等3人，台北地檢署偵查後，10日依強制、強暴犯公然侮辱等罪，將3人提起公訴。

檢警調查，今年4月21日早上8點45分至9點之間，鄭啟龍等3人尾隨林榮基一路到北市中山北路一段的「路易莎咖啡店」，其中身穿黑色運動衣的曾士峰，趁林榮基坐下喝咖啡時，拿著裝有紅漆的飲料杯朝林潑灑，導致林男的頭部、胸部及手臂等多處沾染大片紅漬，曾士晟則以手機拍攝潑漆前後的照片。

曾士峰等潑漆後，將照片傳送給在大同區連鎖餐飲店的鄭啟龍後逃逸到高雄，台北市中山分局南下高雄逮捕3人。

曾士峰等到案後，北檢向北院聲請羈押遭駁回，台灣高等法院並在北檢抗告後，罕見自為裁定，將鄭等3人分別諭令較高之具保金額9萬、7萬及5萬等限制住居事項及禁止行為範圍。

(中時 )