總統府發言人丁允恭因桃色醜聞閃辭獲准，對此，行政院長蘇貞昌昨（9）日表示，丁允恭是個很有才華的年輕人，卻因個人私領域的事情影響政府機關，為此負責辭職，「我覺得好可惜，年輕人有些行為也許要多警惕」，對此，台中市議員黃健豪在臉書發文批判蘇貞昌，他認為若今天這件事發生在自己女兒身上，仍覺得可惜嗎？

蘇貞昌認為丁允恭是一個很有才華的年輕人，很珍惜也相當努力，但卻因私人領域進而影響政府機關，為此事請辭，他覺得「好可惜，但年輕人有些行為仍需多加警惕」。隨後便將矛頭轉向藍營說道，「這樣無限上綱，又罵成這樣，我是覺得不好也不需要」。

黃健豪質疑，於公，原來在辦公室偷情，算是私人領域？且還是堂堂政務官，在那間辦公室、辦公桌，甚至是辦公室冷氣，算是公共領域，還是私人領域？於私，不知道蘇貞昌他女兒若是遇到此事，作為父親仍會覺得可惜？

黃健豪在臉書發文批蘇貞昌的可惜說，他認為若今天是自己女兒遇到此事，也覺得可惜嗎？（圖／翻攝自黃健豪臉書）

黃健豪進一步指出，真正可惜的是少子化辦公室，丁讓女友墮胎3次，應讓他去主持少子化辦公室，不論是要檢討少子化問題也好，或是從自身經驗出發，探討我國墮胎問題都好。最後他也問，丁允恭既然是總統府發言人，怎麼會是行政院長回應呢？

而國民黨市議員徐巧芯昨晚也在臉書發文，她認為這次事件並非是私領域，但民進黨的重要人物，似乎都還不這麼認為，對於蘇貞昌「好可惜」之說，她覺得根本就是「護航說」。

(中時新聞網)