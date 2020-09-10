你曾有在腳大拇指關節、腳踝、膝關節、手關節等部位突然發生嚴重紅腫熱痛症狀嗎？當心可能就是痛風！書田診所家醫科主任何一成提醒，痛風患者若自行吃止痛藥，很可能會添加腎臟負擔，進而引發慢性腎臟病。

一名60多歲男性，最近健康檢查發現腎絲球過濾率僅58，可能已罹患慢性腎臟病第3期，何一成表示，該名患者自述無高血壓、無糖尿病，但半年來頻繁發生痛風，平均每個月就會有2到3次的關節腫痛，每次發作時都會吃止痛藥，結果腎功能越吃越差，引發慢性腎臟病第三期。

何一成指出，痛風是指尿酸代謝異常，當體內產生過量的尿酸，或尿酸的排泄受阻，就容易沉積在關節的滑囊液中，引發急性或慢性的關節腫脹疼痛與變形，演變成急性痛風性關節炎、痛風石、尿路結石和痛風性腎病變等。

何一成表示，痛風造成腎功能下降的原因可能有兩個，第一個就是尿酸成店在腎臟組織造成的傷害，第二就是痛風發作時過量服用止痛藥而造成的負擔。

何一成說，腎功能不佳者並不適用非類固醇消炎止痛藥治療，腎結石患者也不適用尿酸排泄藥物，可能會使急性發作的症狀更加惡化，若要用藥也要在急性發作症狀緩解後的1至2周後再開始。

何一成建議，有痛風症狀者可使用秋水仙素、類固醇做治療，避免腎臟越吃越虛的狀況發生，同時飲食上也要避免食用高普林食物如內臟、蝦蟹貝類、酒精等，才能有效減少痛風發作的痛苦。

(中時 )