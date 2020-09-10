選美出身朱千雪是2012年香港小姐季軍，擁甜美臉蛋和姣好身材的她，還曾在網友票選的《十大最美港姐》中，以第一高票擊敗鍾楚紅、邱淑貞等歷代港姐，也因此讓朱千雪擁「最美港姐」稱號，而朱千雪自去年結婚當人妻後，就淡出演藝圈，不過近日也傳出，朱千雪苦讀、轉戰法律界，剛完成實習的她，已正式成為律師。

32歲朱千雪不只是民選最美港姐，她還是學霸一枚，朱千雪2015年向電視台請假1年，隔年拿下香港中文大學企業傳播社會科學系碩士學位，雖然朱千雪在去年嫁給交往5年的醫師老公，婚後淡出螢光幕，不過升格當人妻的朱千雪，近年仍專注學業。

朱千雪重返校園、攻讀法律博士課程，朱千雪自6月起就在律師事務所擔任實習生，並在8月底完成實習，現在朱千雪已正式升格為律師，朱千雪主要處理民事和刑事案，對家庭、婚姻、土地、侵權和人身傷害等事務也都有經驗。

朱千雪從港姐、演員，現在則晉升為律師，至於她是否會退出演藝圈，根據《大紀元時報》報導，朱千雪表示，公司一直以來都很支持她，相信之後和公司也會互相配合「日後無論做什麼工作，都會盡力」。

(中時新聞網)