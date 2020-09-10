民眾行車若遇上事故，通常會驚慌失措，除了打電話報警之外，若有投保一定希望保險公司幫忙處理相關事故，產險透推「減壓安心事故」現場服務，保戶可透過過智慧型手機快速掌握保險公司處理人員位置以及預計抵達時間，讓保戶發生事故時不再慌亂不安。

新安東京海上產險表示，「迅速抵達事故現場」的車險服務，一直是新安東京海上產險在公平待客原則下，為強化客戶附加服務與追求客戶滿意的展現，更突顯出與同業間在保險服務上的競爭優勢，領先同業首創推出「雙向溝通服務」，串接「定位派遣雲端管理平台」與「即時定位動態地圖」，保戶可透過智慧型手機快速掌握現場處理人員位置及預計抵達時間，如此可提升服務人員抵達事故現場，以降低保戶在事故現場的不安及壓力。

新安東京海上產險說，事實上，客戶在進線客服的同時，服務人員於結束通話後5分鐘內即可透過「自動分案系統」高效受理立案，即時發送受理簡訊通知保戶賠案號碼、理賠專員姓名及其連絡電話，客戶遇事故後不再擔心無人處理而慌亂不安。

新安東京海上產險總經理林榮泰表示，多數人對新安東京海上產險的認識主要來自迅速抵達事故現場服務，以去（2019）年為例，「30分鐘抵達事故現場」服務比例約占全體事故現場處理件數9成。為不斷精進事故現場服務及盡心的貼近客戶需求，針對在特殊路段或偏遠地區發生交通事故的顧客，提供「LINE＠雙向視訊平台」的配套服務，只要加入好友，事故現場即能在客服人員快速地引導下完成事故現場存證及備案等，以節省客戶時間並加速理賠處理。

(工商 )