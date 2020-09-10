經濟部公布今年第2季製造業營業收入6兆3,621億元，季增7.5％，年減4.7％。經濟部統計處表示，主要是受到新冠肺炎疫情全球延燒，國際原物料價格大幅下滑，傳統產業營收減幅擴大，但受惠遠距商機需求活絡，激勵資訊電子產業營收攀升，抵銷部分減幅。

第二季逆勢中成長的主要為電腦電子及光學製品業與電子零組件業。電腦電子及光學製品業年增7.5％，結束連續3季負成長，主因疫情帶動居家辦公及遠距教學需求，激勵筆電、伺服器及網通設備廠 營收增溫，但疫情衝擊部份消費性電子產品及光學元件之銷售，抵銷部分增幅。

電子零組件業營收創歷年同季新高，年增11.9％，主因5G 通訊、高效能運算、物聯網等新興應用持續拓展，以及遠距商機相關設備之晶片及記憶體需求強勁，帶動晶圓代工、IC封測、記憶體及主機板等業者營收同步成長。

展望未來，統計處指出，隨下半年進入消費性電子產品旺季，遠距設備需求仍殷，以及5G基礎建設、高效能運算及物聯網等相關應用蓬勃發展，可望帶動資訊電子產業營收續揚，此外，國際原物料價格緩步回升，傳統產業營收減幅可望縮減，惟肺炎疫情以及美中貿易之不確定性因素仍將持續影響我國製造業營收表現。

(工商 )