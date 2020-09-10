美國政府表示，美國總統川普做出國家安全決定的權力，不容微信用戶挑戰。

綜合外電報導，華府向三藩市聯邦法院提交的文件指出，一群試圖阻止美國對WeChat實施禁令的用戶，不能挑戰川普做出國家安全決定的權力。

由微信用戶組成的「美國微信用戶聯盟」，上月提請聯邦法官阻止特朗普政府對WeChat實施禁令，指控此舉違反憲法，認為該行政命令沒有清楚界定哪類交易將被禁止，讓個人和企業感到憂慮。

根據禁令，美國居民從本月起將不能與騰訊旗下的微信以及字節跳動旗下的TikTok有任何交易。華府稱，這些應用程式會被中國中共用來傳播虛假訊息、審查過濾抨擊中國的內容，並使中共掌握美國人的個人訊息和私隱。

華府表示，商務部會在本月20日之前釐清交易受禁的具體範圍，而在那之前，微信用戶不能尋求阻止總統的行政命令生效。TikTok也向洛杉磯聯邦法院提起類似訴訟，表示會等待商務部做出具體界定後，再向法官提出阻止該禁令生效的請求。

(工商 )